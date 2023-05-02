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Люся Чеботина и Дмитрий Маликов выступят на фестивале «САМ.ФЕСТ»

Российская поп-исполнительница Люся Чеботина и певец Дмитрий Маликов присоединились к списку хедлайнеров фестиваля «САМ.ФЕСТ». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Люся Чеботина и Дмитрий Маликов выступят на фестивале «САМ.ФЕСТ»
© РИА Новости

Гранд-финал фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ» состоится в День России, 12 июня, в Самаре. На площадке также выступят такие артисты как Ramil’, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов (основатель группы «Агата Кристи»), а также победители фестиваля «САМ.ФЕСТ 2022», группа «Двадцать». Ведущими фестиваля станут Яна Чурикова и Евгений Козаченко.

Отмечается, что творческий конкурс, проходящий в рамках фестиваля, стартовал в марте, его итоги будут подведены 31 мая. Команда проекта изучит все заявки, чтобы сформировать список из 14 артистов.

Ранее начинающим музыкантам рассказали о возможности выступить вместе с МакSим.

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