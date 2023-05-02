Операции по счетам компаний блогеров Самойловой и Саевой приостановлены

Блогеры Дина Саева и Оксана Самойлова лишились доступа к банковским счетам ряда фирм. Их временно закрыли в связи с проверками, которые были инициированы правоохранителями из-за подозрений в неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, у Саевой закрыли счета звукозаписывающей студии «Ямми Саунд» в связи с долгами. Кроме того, власти проверяют рекламную компанию «Ямми Глобал» из-за крупного убытка, зафиксированного в 2022 году.

«Самойловой же остановили операции по счетам компаний ООО "Айэмспэшл" и ООО "Фэмэли Фёст". Обе показали нулевую выручку за прошлый год, чем и вызвали подозрения у налоговой», - говорится в пцбликации.

Ранее сообщалось, что в России создали черный список инфоцыган из 32-х человек, в который вошли, в частности, Регина Тодоренко, Оксана Самойлова и Дина Саева, Инстасамка, Егор Крид, Виктория Боня, а также фигуранты недавних уголовных дел Елена Блиновская и Лерчек.