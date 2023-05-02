Анастасия Волочкова назвала Прохора Шаляпина своим новым женихом
Балерина Анастасия Волочкова пошутила, что выходит замуж за Прохора Шаляпина. Видеоролик разместило издание «Дни.ру»
Знаменитости пересеклись после концерта Волочковой, на котором также выступил Шаляпин. Певец сказал, что они с балериной — Дед Мороз и Снегурочка.
«Жених и невеста. Я же собиралась сыграть свадьбу с Дедом Морозом», — говорит вслед Волочкова.
Шаляпин согласился с коллегой и отметил, что они «прекрасная пара». Сам исполнитель недавно заявил, что в его жизни «нет никакой любви». Ранее Шаляпин встречался со светской львицей Ольгой Сан. На данный момент статус их отношений неизвестен.
Ранее Анастасия Волочкова заявила о своих высоких требованиях к мужчинам.
«Для того чтобы со мной было такое вот плечо рядом, это должен быть такой мужчина, в котором по духу, по силе, по возможностям и силе души должно быть не две, а три Волочковой», — заявила артистка.
При этом она посетовала, что ее якобы жених Дмитрий Дюран не соответствует таким критериям. Танцовщица назвала свой эталон «сильно высоким» и предположила, что пока не встретила мужчину своей мечты.