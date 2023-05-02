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Анастасия Волочкова назвала Прохора Шаляпина своим новым женихом

Балерина Анастасия Волочкова пошутила, что выходит замуж за Прохора Шаляпина. Видеоролик разместило издание «Дни.ру»

Волочкова назвала Прохора Шаляпина своим новым женихом
© Газета.Ru

Знаменитости пересеклись после концерта Волочковой, на котором также выступил Шаляпин. Певец сказал, что они с балериной — Дед Мороз и Снегурочка.

«Жених и невеста. Я же собиралась сыграть свадьбу с Дедом Морозом», — говорит вслед Волочкова.

Шаляпин согласился с коллегой и отметил, что они «прекрасная пара». Сам исполнитель недавно заявил, что в его жизни «нет никакой любви». Ранее Шаляпин встречался со светской львицей Ольгой Сан. На данный момент статус их отношений неизвестен.

Ранее Анастасия Волочкова заявила о своих высоких требованиях к мужчинам.

«Для того чтобы со мной было такое вот плечо рядом, это должен быть такой мужчина, в котором по духу, по силе, по возможностям и силе души должно быть не две, а три Волочковой», — заявила артистка.

При этом она посетовала, что ее якобы жених Дмитрий Дюран не соответствует таким критериям. Танцовщица назвала свой эталон «сильно высоким» и предположила, что пока не встретила мужчину своей мечты.

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