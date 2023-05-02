Ольга Орлова призналась в упадке сил

В упадке сил призналась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова.

«У меня бывает общий упадок сил. Много всего навалилось в последнее время. Голова устает очень», — поделилась артистка с фолловерами.

Орлова рассказала о поддержке помощниц в такие периоды: пока они ухаживают за ее двухмесячной дочерью Анной, певица может уделять время работе, контролировать строительство нового особняка и заниматься лечением приболевших домашних питомцев.