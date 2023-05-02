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Пермские ветераны СВО потребовали отменить концерты рэпера Loqiemean

В Перми ветераны СВО потребовали отменить концерты хип-хоп-исполнителя Loqiemean (настоящее имя — Роман Худяков) из-за поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), а также критики специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал активистов, один из авторов которого подтвердил изданию намерение запретить выступления рэпера.

Пермские ветераны СВО потребовали отменить концерты рэпера Loqiemean
© Lenta.ru

Ветераны СВО заявили, что артист неоднократно выступал с критикой в адрес России, а также предположили, что заработанные с концертов деньги Худяков потратит на поддержку Украины. Активисты призвали общественность обратиться к главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулине с просьбой проверить творчество рэпера.

«Первый концерт пройдет 8 мая в Новосибирске. Нужна огласка, максимальное распространение! Пишите [Екатерине] Мизулиной, распространяйте информацию, где только можно», — написали представители ветеранов СВО.

Ранее в Петрозаводске отменили концерт заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова, исполнившего песню «Фантазер», из-за жалоб местных жителей.

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