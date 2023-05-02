Пермские ветераны СВО потребовали отменить концерты рэпера Loqiemean

В Перми ветераны СВО потребовали отменить концерты хип-хоп-исполнителя Loqiemean (настоящее имя — Роман Худяков) из-за поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), а также критики специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал активистов, один из авторов которого подтвердил изданию намерение запретить выступления рэпера.