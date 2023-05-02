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Бузова ответила на критику своей фигуры фразой «не пишите мне, что я жирная»

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова ответила на критику хейтеров по поводу своей фигуры фразой «не пишите мне, что я жирная». Соответствующими размышлениями на данную тему она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бузова ответила на критику своей фигуры фразой «не пишите мне, что я жирная»
© РИА Новости

Известно, в настоящий момент 37-летняя знаменитость проводит свой отпуск в Италии. Так, артистка рассказала в сторис (на момент написания новости они были удалены), что на отдыхе ни в чем себе не отказывает и ест все, что захочет. При этом она призналась, что набрала несколько лишних килограммов.

«Мои хорошие, я очень вас прошу, не пишите мне в комментариях, что я жирная. Потому что я реально такой становлюсь. Но быть в Риме и не наслаждаться итальянской едой — это грех. У меня такой организм: когда я ем — я поправляюсь, когда я занимаюсь спортом — худею. Я в отпуске и могу себе позволить!» — заявила она.

В апреле Ольга Бузова показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха в Сочи и вызвала споры в сети. На размещенных снимках звезда позировала в слитном голубом купальнике из ткани с жатым эффектом. Однако съемка вызвала противоречивые эмоции у подписчиков. В комментариях они отметили, что фотограф выбрал не самые удачные ракурсы.

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