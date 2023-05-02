Бузова ответила на критику своей фигуры фразой «не пишите мне, что я жирная»

«Мои хорошие, я очень вас прошу, не пишите мне в комментариях, что я жирная. Потому что я реально такой становлюсь. Но быть в Риме и не наслаждаться итальянской едой — это грех. У меня такой организм: когда я ем — я поправляюсь, когда я занимаюсь спортом — худею. Я в отпуске и могу себе позволить!» — заявила она.