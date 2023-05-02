$80.51-1.0588.37-1.83

Ляйсан Утяшева призвала журналистов "перестать распространять сплетни" о разводе с Волей

Юморист Павел Воля и его супруга — телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева в беседе с Teleprogramma.pro рассказали, как реагируют на слухи в СМИ о своем расставании.

Утяшева призвала журналистов "перестать распространять сплетни" о разводе с Волей
© РИА Новости

По словам возлюбленных, они стараются не обращать внимания на сплетни. «Уже даже старшее поколение не реагирует. Реагируют какие-то знакомые, которые рассказывают бабушкам и дедушкам», — поделился Воля.

Утяшева добавила, что, по сообщениям в СМИ, они с мужем «бесконечно разводятся и столько же соединяются». «Очень хочется попросить «желтую прессу» перестать распространять сплетни», — заявила телеведущая.

Также супруги рассказали, что во время отпуска вместе с детьми стараются практически не пользоваться смартфонами и не заходить в соцсети. По словам Утяшевой, семья «любит отдыхать без телефонов».

«Все сразу теряют нас из виду. А пресса тут же принимается сочинять: «Что-то с ними случилось. Они уже три дня не выходят на связь», — отметила она.

В 2012 году Павел Воля и Ляйсан Утяшева официально связали себя узами брака. У супругов двое детей: сын Роберт и дочь София.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий