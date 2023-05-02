Утяшева призвала журналистов "перестать распространять сплетни" о разводе с Волей

Юморист Павел Воля и его супруга — телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева в беседе с Teleprogramma.pro рассказали, как реагируют на слухи в СМИ о своем расставании.

По словам возлюбленных, они стараются не обращать внимания на сплетни. «Уже даже старшее поколение не реагирует. Реагируют какие-то знакомые, которые рассказывают бабушкам и дедушкам», — поделился Воля.

Утяшева добавила, что, по сообщениям в СМИ, они с мужем «бесконечно разводятся и столько же соединяются». «Очень хочется попросить «желтую прессу» перестать распространять сплетни», — заявила телеведущая.

Также супруги рассказали, что во время отпуска вместе с детьми стараются практически не пользоваться смартфонами и не заходить в соцсети. По словам Утяшевой, семья «любит отдыхать без телефонов».

«Все сразу теряют нас из виду. А пресса тут же принимается сочинять: «Что-то с ними случилось. Они уже три дня не выходят на связь», — отметила она.