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Оскар Кучера заявил, что Максим Галкин* "имеет право" выступать за рубежом

Актер Оскар Кучера на шоу «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном заявил, что юморист Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) «имеет право» выступать за границей.

Оскар Кучера заявил, что Максим Галкин* "имеет право" выступать за рубежом
© globallookpress.com

«Говорить, что Галкину деньги давали или не давали, мы не можем, в любом случае точно этого не знаем. Почему он не должен выступать за рубежом? У него такая позиция, иные нарративы. Некрасиво по отношению к своей стране, однако имеет право. Но где тут у него сатира? Высмеивай, а не оскорбляй!» — высказался Кучера.

Он также назвал певицу и супругу Галкина Аллу Пугачеву настоящим профессионалом. Кучера считает, что только ее супругу известно, какой Примадонна человек.

«Скажи мне, кто твой муж и я скажу, кто ты», — посмеялся актер.

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