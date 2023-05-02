Оскар Кучера заявил, что Максим Галкин* "имеет право" выступать за рубежом

«Говорить, что Галкину деньги давали или не давали, мы не можем, в любом случае точно этого не знаем. Почему он не должен выступать за рубежом? У него такая позиция, иные нарративы. Некрасиво по отношению к своей стране, однако имеет право. Но где тут у него сатира? Высмеивай, а не оскорбляй!» — высказался Кучера.