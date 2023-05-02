Поклонники раскритиковали Ольгу Орлову из-за отношения к дочери

В феврале Ольга во второй раз стала мамой, артистка родила дочь Анну. По словам Орловой, она выступает за раздельный сон с ребенком, поэтому Аня спит отдельно. При этом, собаки артистки спят вместе с ней. Некоторые поклонники артистки были возмущены подобному разделению. Ольга не стала молчать и поставила хейтеров на место.

Ведущая «Дома-2» поинтересовалась у возмущенных пользователей, почему они решили, что она живет неправильно.

«Я сплю в комнате, в которой температура всего плюс 15-16 градусов. Для собак это нормально, для детей — нет!», - отреагировала на выпад Ольга.