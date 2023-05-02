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Поклонники раскритиковали Ольгу Орлову из-за отношения к дочери

В феврале Ольга во второй раз стала мамой, артистка родила дочь Анну. По словам Орловой, она выступает за раздельный сон с ребенком, поэтому Аня спит отдельно. При этом, собаки артистки спят вместе с ней. Некоторые поклонники артистки были возмущены подобному разделению. Ольга не стала молчать и поставила хейтеров на место.

Поклонники раскритиковали Ольгу Орлову из-за отношения к дочери
© globallookpress.com

Ведущая «Дома-2» поинтересовалась у возмущенных пользователей, почему они решили, что она живет неправильно.

«Я сплю в комнате, в которой температура всего плюс 15-16 градусов. Для собак это нормально, для детей — нет!», - отреагировала на выпад Ольга.

Орлова подчеркнула, что ей удалось организовать дома комфортное пространство для всех членов семьи. Ольга отмечает, что она устала слушать недовольство в свою сторону. Певица призвала подписчиков не учить ее материнству и посоветовала хейтрам заниматься исключительно своей жизнью.

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