Петросян вышел на связь из больницы

Евгений Петросян – сердечник со стажем Еще несколько лет назад ему делали стентирование и заменили сердечный клапан. Тем сильнее разволновались поклонники народного артиста РСФСР при известии о его экстренной госпитализации.

Но сам Евгений Ваганович вышел на связь с журналистами 5 Канала, что бы успокоить публику.

«Ребят, не паникуйте. У меня плановая проверка сегодня, и завтра утром отпускают», — объяснил он.