Петросян вышел на связь из больницы
Евгений Петросян – сердечник со стажем Еще несколько лет назад ему делали стентирование и заменили сердечный клапан. Тем сильнее разволновались поклонники народного артиста РСФСР при известии о его экстренной госпитализации.
Но сам Евгений Ваганович вышел на связь с журналистами 5 Канала, что бы успокоить публику.
«Ребят, не паникуйте. У меня плановая проверка сегодня, и завтра утром отпускают», — объяснил он.
Ранее сообщалось о том, что Евгению Петросяну стало плохо и его супруга вызвала скорую помощь. Как информирует Телеграм-канал Mash, в момент ухудшения состояния юморист находился у себя дома в Хамовниках.