Бикович сравнил русских и сербских девушек

Российско-сербский актер Милош Бикович попытался сравнить русских и сербских девушек. Как пишет журнал Voice, Бикович считает гражданок России более откровенными и открытыми по характеру.

«Разница между двумя девушками больше, чем между национальностями. Русская женщина больше напрямую выражает свои чувства. Всплески этих чувств наименее сдержаны. Более прямые», — заявил актер.

Сербский актер Милош Бикович отметил, что гордится своим российским гражданством и готов к дискриминации со стороны западных стран. Звезда сериала «Отель Элеон» признался, что не стесняется заявлять о своем российском гражданстве и гордится культурными проектами страны.