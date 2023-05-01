Global Look Press Снуп Догг присоединился к заявке на покупку клуба НХЛ «Оттава»
Рэпер может стать одним из владельцев команды.
Американский рэп-исполнитель Снуп Догг присоединился к заявке американского бизнесмена Неко Спаркса на приобретение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз».
«То, что Спаркс хочет сделать в «Оттаве», потрясающе. С нетерпением жду возможности войти в команду владельцев. Я собираюсь привнести хоккей в наше сообщество», – написал Снуп Догг в одной из социальных сетей.
Ранее издание The Athletic сообщило, что музыкант вместе со Спарксом вошли в консорциум из 12 инвесторов, который планирует стать владельцем канадского хоккейного клуба.
Ранее сообщалось, что на покупку «Оттавы» претендует актёр Райан Рейнольдс, который подал заявку совместно с инвесторами из Remington Group.
Прежний владелец «Оттавы» Юджин Мельник ушёл из жизни в марте 2022 года.