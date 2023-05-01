Евгения Петросяна экстренно госпитализировали

Евгению Петросяну стало плохо и его супруга вызвала скорую помощь. Как информирует Телеграм-канал Mash, в момент ухудшения состояния юморист находился у себя дома в Хамовниках.

С сильным головокружением знаменитого артиста увезли в больницу – медики настояли на госпитализации. Звездного пациента сейчас обследуют врачи, диагноз пока не называется.