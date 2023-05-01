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Петросяна экстренно госпитализировали

Евгению Петросяну стало плохо и его супруга вызвала скорую помощь. Как информирует Телеграм-канал Mash, в момент ухудшения состояния юморист находился у себя дома в Хамовниках.

Евгения Петросяна экстренно госпитализировали
© РИА Новости

С сильным головокружением знаменитого артиста увезли в больницу – медики настояли на госпитализации. Звездного пациента сейчас обследуют врачи, диагноз пока не называется.

Ранее сообщалось, что молодая супруга юмориста Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова тщательно следит за здоровьем 77-летнего мужа. В частности, она запрещает артисту питаться ночью и засиживаться за праздничным столом.

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