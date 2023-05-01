Рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур

Американская рок-группа Aerosmith объявила, что проведет прощальный концертный тур. Соответствующее сообщение размещено в понедельник на странице коллектива в Twitter.
"После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений для более чем 100 млн фанатов пришло время для последнего рывка", - отмечается в тексте.
Тур носит название Peace Out, что можно перевести как "увидимся" или "до встречи". Согласно афише, прикрепленной к сообщению в соцсети, гастроли начнутся 2 сентября 2023 года в штате Филадельфия и завершатся 26 января 2024 года в Монреале. В качестве "специального гостя" выступит группа The Black Crowes.
Группа Aerosmith была создана в 1970 году Стивеном Тайлером (Талларико), Джо Перри и Томом Хэмилтоном, позднее к ним присоединились гитарист Брэд Уитфорд и барабанщик Джоуи Крамер. Коллектив является обладателем четырех премий "Грэмми". В 2001 году группа была включена в "Зал славы рок-н-ролла". Журнал Rolling Stone и телеканал VH1 внесли коллектив в свои списки 100 величайших музыкантов всех времен.