Рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур

Американская рок-группа Aerosmith объявила, что проведет прощальный концертный тур. Соответствующее сообщение размещено в понедельник на странице коллектива в Twitter.

"После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений для более чем 100 млн фанатов пришло время для последнего рывка", - отмечается в тексте.

Тур носит название Peace Out, что можно перевести как "увидимся" или "до встречи". Согласно афише, прикрепленной к сообщению в соцсети, гастроли начнутся 2 сентября 2023 года в штате Филадельфия и завершатся 26 января 2024 года в Монреале. В качестве "специального гостя" выступит группа The Black Crowes.