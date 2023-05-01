Российская телеведущая Ксения Бородина отреагировала на информацию о блокировке счетов своей компании. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Блогерша опровергла сведения о блокировке, ранее распространенные несколькими Telegram-каналами: в публикациях утверждалось, что бизнесом ведущей заинтересовалась налоговая, из-за чего ООО «Ксения Бородина» якобы была заблокирована из-за долгов еще в апреле текущего года.

«Telegram-каналы левые, пишете все подряд. Какое еще ООО "Ксения Бородина"? Вы идиоты? Откуда вы все это берете? Фейк!» — отреагировала Бородина, призвав прекратить «нести и распространять бред».

Ранее сообщалось, что более 30 блогеров с многомиллионной аудиторией будут проверены на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов.