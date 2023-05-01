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Лолита сообщила, куда отправилась на майские праздники

Лолита Милявская на праздники отправилась на дачу. Об этом она сообщила подписчикам своего Телеграм-канала. Только дача у певицы дальняя – в Болгарии. Однако садово-огородные заботы схожи.

Лолита сообщила, куда отправилась на майские праздники
© РИА Новости

«Я полетела к своим в Болгарию. Поцелую (собака – прим.ред.) Боцмана… Везу удобрения для хвойничков, чтобы там не рыскать по всяким садовым участкам. И еще краску для столбов деревьев взяла, наша как-то надежней. Поэтому сумка у меня катастрофически тяжелая», — рассказала звезда.

Лолита поздравила поклонников с Первомаем и настоятельно порекомендовала им провести праздники со своими близкими.

Ранее Лолита Милявская рассказала о своем подходе к личной жизни. После нескольких разводов звезда эстрады сделала для себя вывод, что больше не ждет того самого единственного спутника жизни.

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