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Танцовщик Гайнутдинов рассказал, как ему подарили гроб

Известный танцовщик Ильдар Гайнутдинов был гостем в передаче Ксении Собчак. Он признался, что в детстве у него диагностировали аутизм. После этого мама решила его окрестить. Как объяснил артист, религия ему очень помогла. Благодаря вере он смог адаптироваться к жизни в обществе.

Танцовщик Гайнутдинов рассказал, как ему подарили гроб
© РИА Новости

Гайнутдинов объяснил, что старается читать знаки. После спектаклей к нему часто подходят люди, танцор всегда старается понять, с добрыми ли намерениями они пришли, - пишет портал slovodel.com.

Также танцовщик рассказал, что в 17 лет пережил сильное потрясение. Ему преподнесли гроб.

«Как раз после проекта "Танцы на ТНТ", мне тогда было 17 лет, женщина подарила гроб, внутри которого лежала Библия. Я не шучу. Это как сувенир такой деревянный. И ты не понимаешь, а люди ли это были?» — поделился он неприятным воспоминанием.

Ведущий солист театра танца Аллы Духовой TODES, победитель танцевальных проектов Sytycd 8 (Украина), «Dance Революция 2», World Of Dance, финалист шоу «Танцы на ТНТ» Ильдар Гайнутдинов в этом году дебютировал на сцене Большого театра.

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