Танцовщик Гайнутдинов рассказал, как ему подарили гроб

«Как раз после проекта "Танцы на ТНТ", мне тогда было 17 лет, женщина подарила гроб, внутри которого лежала Библия. Я не шучу. Это как сувенир такой деревянный. И ты не понимаешь, а люди ли это были?» — поделился он неприятным воспоминанием.