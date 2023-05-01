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После работы на шоу «Маска» Билан заявил о проблемах со здоровьем

Дима Билан, ставший одним из победителей музыкального телешоу «Маска», рассказал, что участие в проекте далось ему нелегко. Он заметно похудел в последнее время – за каждый выпуск шоу сбрасывал несколько килограммов.

После работы на шоу «Маска» Билан заявил о проблемах со здоровьем
© РИА НОВОСТИ

Его костюм Мамонтенка был одним из самых теплых и тяжелых на проекте, - информирует СтарХит.

«Голова — 15 килограммов, а корона с мантией еще добавила, наверное, килограмма четыре. К остеопату мне теперь ходить еще месяца два», — пожаловался Билан.

Певец признался, что после последнего выступления едва не рухнул на сцене от усталости.

Победителем четвертого сезона музыкального шоу "Маска" также стал Сергей Лазарев (Скорпион) - он и Билан (Мамонтенок) впервые в истории шоу поделили первенство. Данное решение принял глава жюри Филипп Киркоров после того, как мнения других судей разделились.

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