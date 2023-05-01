Скончалась вдова поэта Дербенева
Ушла из жизни Вера Ивановна Дербенева, вдова легендарного поэта-песенника Леонида Дербенева, написавшего множество текстов к хитам знаменитых артистов.
Несколько дней назад 88-летняя Вера Ивановна была госпитализирована с последствиями перенесенного ковида. Как сообщил «Московский Комсомолец», сначала наступило улучшение, но потом тяжелое состояние вернулось, и она скончалась.
Похоронят Дербеневу рядом с мужем на Востряковском кладбище 4 мая. Отпевание состоится 4 мая в 9:30 в Храме иконы Божьей Матери "Знамение" в Переяславской слободе.