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Звезды перессорились на шоу «Маска»

Завершился очередной сезон проекта «Маска». Жюри так и не смогло определиться, кто выступил лучше – Мамонтенок (Дмитрий Билан) или Скорпион (Сергей Лазарев). Поэтому Филипп Киркоров решил разделить первое место на двоих участников. Но статуэтка-награда была только одна.

Звезды перессорились на шоу «Маска»
© РИА Новости

Сначала Киркоров пошутил, что заберет ее себя в честь для рождения. Потом попросил Лазарева уступить ее Билану.

«Сереня, ну хочешь я отдам Билану? Ты точно не обидишься?», – спросил Филипп.

Лазарев ответил, что прекрасно проживет без этого приза. Но Билан был недоволен таким поворотом событий. Певец поставил статуэтку на пол и заявил, что дарит ее всем тем, кто работает на шоу, - сообщает utro.ru.

Появилась в суперфинале и приглашенная звезда. В образе Аиста предстала Анита Цой. К слову, певица уже второй раз появилась в четвертом сезоне «Маски». Ранее она выступала в костюме Хомяка.

Появление Аниты Цой стало забавным аккордом, учитывая, что все прошлые сезоны Филипп Киркоров постоянно искал певицу среди всех женских голосов.

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