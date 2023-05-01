Сын Зайцева так и не помирился с отцом
У Вячеслава Зайцева есть единственный сын Егор. В свое время знаменитый кутюрье назначил наследника руководителем его Дома моды. У Вячеслава с Егором испортились отношения, и примирения так и не случилось - модельер ушел из жизни, - рассказывает "Московский Комсомолец".
Как рассказывает друг Зайцева Вадим Хусаинов, отец делал все возможно, чтобы наладить отношения с сыном. Но Егор категорически не шел на контакт, даже не отвечал на звонки.
«Он ему так и не позвонил. Вячеслав Михайлович очень переживал из-за этого. Он не понимал, почему Егор отвернулся, ведь он все для него делал. Ждал его звонка в свой юбилей. Но все тщетно. Егор не позвонил ни на юбилей, ни после. Он так и не сказал ему: "Прости"», - сообщил Хусаинов.
Семейные неурядицы начались тогда, когда больной болезнью Паркинсона Зайцев попал под влияние людей, с которыми Егор не нашел общего языка.
В воскресенье, 30 апреля, 85-летнего модельера доставили в подмосковную больницу с желудочным кровотечением. Спустя несколько часов он скончался в реанимации.