Сын Зайцева так и не помирился с отцом

«Он ему так и не позвонил. Вячеслав Михайлович очень переживал из-за этого. Он не понимал, почему Егор отвернулся, ведь он все для него делал. Ждал его звонка в свой юбилей. Но все тщетно. Егор не позвонил ни на юбилей, ни после. Он так и не сказал ему: "Прости"», - сообщил Хусаинов.