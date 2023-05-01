$80.51-1.0588.37-1.83

Сын Зайцева так и не помирился с отцом

У Вячеслава Зайцева есть единственный сын Егор. В свое время знаменитый кутюрье назначил наследника руководителем его Дома моды. У Вячеслава с Егором испортились отношения, и примирения так и не случилось - модельер ушел из жизни, - рассказывает "Московский Комсомолец".

Сын Зайцева так и не помирился с отцом
© РИА Новости

Как рассказывает друг Зайцева Вадим Хусаинов, отец делал все возможно, чтобы наладить отношения с сыном. Но Егор категорически не шел на контакт, даже не отвечал на звонки.

«Он ему так и не позвонил. Вячеслав Михайлович очень переживал из-за этого. Он не понимал, почему Егор отвернулся, ведь он все для него делал. Ждал его звонка в свой юбилей. Но все тщетно. Егор не позвонил ни на юбилей, ни после. Он так и не сказал ему: "Прости"», - сообщил Хусаинов.

Семейные неурядицы начались тогда, когда больной болезнью Паркинсона Зайцев попал под влияние людей, с которыми Егор не нашел общего языка.

В воскресенье, 30 апреля, 85-летнего модельера доставили в подмосковную больницу с желудочным кровотечением. Спустя несколько часов он скончался в реанимации.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий