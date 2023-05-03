Гороскоп на 4 мая 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Овнам рекомендуется завершиться все начатые дела, но с новыми не торопиться. Звёзды говорят, вам крайне необходимо побездельничать. Справитесь? ТЕЛЬЦЫ Тельцам придётся заниматься не своим делом, говорят звёзды. И призывают вас приложить для этого максимум своих усилий. 4 мая ударить в грязь лицом будет сравни катастрофе. БЛИЗНЕЦЫ В этот четверг Близнецам нужно будет кому-то что-то объяснять. Возможно, придётся перейти на язык жестов. Главное - не распускать руки, говорят звёзды. РАКИ 4 мая Раки смогут, наконец, начать собирать камни. Только не торопитесь. Звёзды советуют вам растянуть удовольствие. Такие дни бывают редко. ЛЬВЫ Львам нужно будет заняться тем, что они так долго откладывали в дальний ящик. Звёзды советуют вам расправиться с рутиной до обеда - это у вас получится легко и непринуждённо. ДЕВЫ Девам нужно будет на что-то решиться, говорят звёзды. И рекомендуют вам в этот день тщательно выбирать себе помощников. Абы кто 4 мая вам не подойдёт. ВЕСЫ Весов ждёт день общения. Не все оно будет приятным, говорят звёзды. Но советуют вам держать себя в руках. Продемонстрируйте королевское терпение - самому же приятно будет. СКОРПИОНЫ 4 мая Скорпионы должны будут основательно покопаться в своей памяти. Звёзды говорят, в этот день вы сможете вспомнить нечто такое, что изменит всю вашу жизнь. СТРЕЛЬЦЫ 4 мая Стрельцам нужно будет от чего-то отказаться, говорят звёзды. И советуют вам не давать заднюю. Все события этого четверга будут к лучшему. КОЗЕРОГИ Козерогам нужно четко следовать своим планам. Звёзды предупреждают: 4 мая вам не стоит слушать окружающих, если их слова будут идти вразрез с голосом интуиции. ВОДОЛЕИ 4 мая Водолеи должны будут думать в первую очередь о… себе любимом. Да, такое временами тоже полезно. Так что сначала собственные потребности, потом - общественные. РЫБЫ Этот четверг отлично подойдёт для планирования. Звёзды советуют Рыбам повысить градус амбициозности и не бояться прыгнуть выше головы. Фото: unsplash.com