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Бортич рассказала, куда улетела отдыхать

Саша Бортич с маленьким сыном улетела отдыхать на Мальдивы. Звезда «Холопа» рассказала об этом в микроблоге и выложила в интернет фотоотчет с пляжа. Артистка держит на руках кудрявого малыша, и сын, и мама улыбаются, - пишет gazeta.ru.

Бортич рассказала, куда улетела отдыхать
© РИА Новости

«Просто жесть...погибаю от любви», — подписала фотографию Бортич.

Саша замужем за бизнесменом Евгением Савельевым. Актриса скрывала беременность и рождение сына, но позднее стала активно рассказывать о мальчике в социальных сетях. Но при этом звезда перестала выкладывать снимки с супругом.

Ранее Саша рассказала о смешном инциденте – ей пришлось встречать день рождения с заметным синяком под глазом. Такой «подарочек» сделал ей любимый сын Саша. Мальчик, судя по всему, растет большим хулиганом. Чуть раньше актриса выкладывала в соцсети видео, где сын пытается вырвать ей клок волос и при этом радостно улыбается.

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