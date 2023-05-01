Бортич рассказала, куда улетела отдыхать

Саша Бортич с маленьким сыном улетела отдыхать на Мальдивы. Звезда «Холопа» рассказала об этом в микроблоге и выложила в интернет фотоотчет с пляжа. Артистка держит на руках кудрявого малыша, и сын, и мама улыбаются, - пишет gazeta.ru.

«Просто жесть...погибаю от любви», — подписала фотографию Бортич.

Саша замужем за бизнесменом Евгением Савельевым. Актриса скрывала беременность и рождение сына, но позднее стала активно рассказывать о мальчике в социальных сетях. Но при этом звезда перестала выкладывать снимки с супругом.