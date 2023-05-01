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Юбилейный концерт Киркорова был омрачен неприятным инцидентом

Филипп Киркоров провел свой юбилейный концерт. Без скандала не обошлось – в тот момент, когда поп-король отечественной эстрады принимал цветы и поздравления, на сцену прорвалась неадекватная поклонница артиста. Девушка стала обнимать Филиппа, который явно был не готов к такому обороту событий.

Юбилейный концерт Киркорова был омрачен неприятным инцидентом
© РИА Новости

Незваную гостью пришлось выводить с охраной, - пишет Экспресс Газета со ссылкой на блог главного редактора журнала «Жара» Олега Пилягина, который был на концерте.

Когда девушку спросили о причинах подобной выходки, она сказала, что хотела дать выход своим чувствам.

«Я его так люблю, я его фанатка!» — заявила она.

Накануне певец Филипп Киркоров рассказал о ремонте в своей новой московской квартире. В специальном выпуске шоу «Алена, блин!» он назвал стиль оформления своего жилища ― классический минимализм.

«Главные стереотипы о Филиппе Киркорове — это перья, блестки, скандалы… Все, что я на самом деле терпеть не могу. Так получилось, что все это на сцене присутствует. Но у меня дома этого нет», — заявил певец.

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