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Дети Пугачевой и Галкина* прилетели к отцу во Францию

Дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом) прилетели к отцу во Францию. Шоумен опубликовал в соцсетях видео с дочерью Елизаветой и сыном Гарри.

Дети Пугачевой и Галкина* прилетели к отцу во Францию
© скриншот

«Прилетели дети ко мне в Париж», — отметил артист.

Алла Пугачева рассказала, что они решили устроить для двойняшек сюрприз и сводить их в Диснейленд. Сама певица осталась в Израиле, а дети прилетели во Францию с няней.

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Максим Галкин* и Алла Пугачева официально зарегистрировали отношения 24 декабря 2011 года, а через 6 лет они обвенчались в Михайло-Архангельском соборе, который находится в Московской области. У пары двое общих детей, супруги никогда не скрывали, что прибегли к услугам суррогатной матери. Старшая дочь Примадонны была в шоке, когда ей сообщили о скором появлении на свет брата и сестры. Шоумен признавался, что они с женой не торопились делиться этой новостью даже с самыми близкими людьми, и потом у многих была реакция, как у Кристины Орбакайте.

СМИ: Галкин* планирует покинуть Израиль

В сентябре 2022 года стало известно, что Алла Пугачева уехала с детьми в Израиль без обратного билета. По данным СМИ, семья живет в Кесарии в доме брата Максима Галкина* Дмитрия и планирует приобрести собственную недвижимость.

Ранее Максим Галкин* показал, как провожает детей в израильскую школу.

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