Дети Пугачевой и Галкина* прилетели к отцу во Францию

Алла Пугачева рассказала, что они решили устроить для двойняшек сюрприз и сводить их в Диснейленд. Сама певица осталась в Израиле , а дети прилетели во Францию с няней.

Максим Галкин* и Алла Пугачева официально зарегистрировали отношения 24 декабря 2011 года, а через 6 лет они обвенчались в Михайло-Архангельском соборе, который находится в Московской области. У пары двое общих детей, супруги никогда не скрывали, что прибегли к услугам суррогатной матери. Старшая дочь Примадонны была в шоке, когда ей сообщили о скором появлении на свет брата и сестры. Шоумен признавался, что они с женой не торопились делиться этой новостью даже с самыми близкими людьми, и потом у многих была реакция, как у Кристины Орбакайте.