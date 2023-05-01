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Ольга Бузова поразила поклонников провокационным нарядом в Барселоне

Популярная российская исполнительница и телеведущая Ольга Бузова недавно побывала в Барселоне, где она в обществе с другом Никитой была замечена за романтическим ужином. Об этом пишет информационное агентство “SM News”.

Бузова поразила поклонников провокационным нарядом в Барселоне
© FBM.ru

Исполнительница популярных хитов была одета в откровенный наряд, который состоял из облегающего топа с оголенным плечом и длинной юбки с интригующим разрезом.

Однако, фанаты обратили внимание, что, вероятно, под нарядом знаменитости не было белья. Многие поклонники, которые с интересом наблюдают за личной жизнью Ольги Бузовой, выразили восхищение ее фигурой и откровенным образом, отметив, что теледива имеет потрясающий вид.

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