Ольга Бузова поразила поклонников провокационным нарядом в Барселоне
Популярная российская исполнительница и телеведущая Ольга Бузова недавно побывала в Барселоне, где она в обществе с другом Никитой была замечена за романтическим ужином. Об этом пишет информационное агентство “SM News”.
Исполнительница популярных хитов была одета в откровенный наряд, который состоял из облегающего топа с оголенным плечом и длинной юбки с интригующим разрезом.
Однако, фанаты обратили внимание, что, вероятно, под нарядом знаменитости не было белья. Многие поклонники, которые с интересом наблюдают за личной жизнью Ольги Бузовой, выразили восхищение ее фигурой и откровенным образом, отметив, что теледива имеет потрясающий вид.