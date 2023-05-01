Билан заявил, что не имеет с Рудковской "контрактных обязательств"
Певец Дима Билан на финале шоу "Маска" в Crocus City Hall был возмущен словами народного артиста России Филиппа Киркорова, который назвал Яну Рудковскую продюсером Билана, передает РИА Новости.
"Сегодня твоя группа поддержки здесь, а также Яна — твой продюсер, друг, соратник", - сказал Киркоров.
На это Билан ответил, что его уже много лет не связывают с Рудковской никакие контрактные обязательства и они просто друзья. "Прекращайте сталкивать нас лбами! Официально заявляю", - отметил Билан. Рудковская начала сотрудничать с Биланом в 2005 году.
Ранее его продюсером был Юрий Айзеншпис. Ранее Рудковская заявила, что первые концерты Билана стоили $2 млн.