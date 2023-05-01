Билан заявил, что не имеет с Рудковской "контрактных обязательств"

"Сегодня твоя группа поддержки здесь, а также Яна — твой продюсер, друг, соратник", - сказал Киркоров.

На это Билан ответил, что его уже много лет не связывают с Рудковской никакие контрактные обязательства и они просто друзья. "Прекращайте сталкивать нас лбами! Официально заявляю", - отметил Билан. Рудковская начала сотрудничать с Биланом в 2005 году.