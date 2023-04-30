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Дети Пугачевой отправились к отцу в Париж

Алла Пугачева в микроблоге выложила видеоролик, где она провожает Лизу и Гарри в Париж. Она спросила у сына, что он везет с собой. Гарри ответил, что положил в чемодан шесть камер, компьютер, телефон, зарядные устройства, подарок отцу и другие вещи.

Дети Пугачевой отправились к отцу в Париж
© РИА Новости

«Три счастливых дня в Париже. Встреча с папой и поездка в „Диснейленд“. Ура!» - написала Примадонна.

Из ролика не очень понятно – летит ли сама Алла Борисовна с наследниками в столицу Франции, или детей будет сопровождать няня.

В Париже семья встретится с Максимом Галкиным*. Как предполагает СтарХит, юморист сейчас редко бывает дома из-за постоянных разъездов с концертами.

Пугачева ранее признавалась, что из-за проблем с сердцем тяжело переносит жару и старается избегать перелетов. Однако она будет вынуждена покинуть Израиль из-за местного климата. Сообщается, что Примадонна до осени переберется в Юрмалу. Артистка уже забронировала виллу «Марта».

*Признан иностранным агентом в РФ.

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