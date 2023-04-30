Шипенко рассказал, о чем переживал во время съемок на МКС
Юлия Пересильд исполнила главную роль торакального хирурга Евгении в нашумевшем фильме «Вызов» Юлия прошла кастинг не только, благодаря таланту, но и крепкому здоровью. Для работы в космосе звезде пришлось пройти специальное обучение и тестирование.
Режиссер Клим Шипенко в программе «Кино в деталях» признался, что очень волновался за то, как Юлия будет выглядеть в кадре, - рассказывает СтарХит.
«Мое главное волнение было в том, чтобы Юлия выглядела красивой. Потому что нам столько говорили, что она опухнет, распухнет, ей станет плохо… Про прическу вообще уже никто не думал. Все боялись, что она будет плохо выглядеть», — рассказал он.
Но в итоге переживания оказались напрасными и сьемки прошли по намеченному плану.
Актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в фильме «Вызов», обвинила российских космонавтов в травле. Об этом девушка написала в своих социальных сетях. Напомним, что негативную реакцию со стороны космонавтов вызвала идея вручить Пересильд Звезду Героя России за полет в космос ради съемок фильма «Вызов».