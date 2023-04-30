Шипенко рассказал, о чем переживал во время съемок на МКС

«Мое главное волнение было в том, чтобы Юлия выглядела красивой. Потому что нам столько говорили, что она опухнет, распухнет, ей станет плохо… Про прическу вообще уже никто не думал. Все боялись, что она будет плохо выглядеть», — рассказал он.