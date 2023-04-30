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Шипенко рассказал, о чем переживал во время съемок на МКС

Юлия Пересильд исполнила главную роль торакального хирурга Евгении в нашумевшем фильме «Вызов» Юлия прошла кастинг не только, благодаря таланту, но и крепкому здоровью. Для работы в космосе звезде пришлось пройти специальное обучение и тестирование.

Шипенко рассказал, о чем переживал во время съемок на МКС
© РИА Новости

Режиссер Клим Шипенко в программе «Кино в деталях» признался, что очень волновался за то, как Юлия будет выглядеть в кадре, - рассказывает СтарХит.

«Мое главное волнение было в том, чтобы Юлия выглядела красивой. Потому что нам столько говорили, что она опухнет, распухнет, ей станет плохо… Про прическу вообще уже никто не думал. Все боялись, что она будет плохо выглядеть», — рассказал он.

Но в итоге переживания оказались напрасными и сьемки прошли по намеченному плану.

Актриса Юлия Пересильд, исполнившая главную роль в фильме «Вызов», обвинила российских космонавтов в травле. Об этом девушка написала в своих социальных сетях. Напомним, что негативную реакцию со стороны космонавтов вызвала идея вручить Пересильд Звезду Героя России за полет в космос ради съемок фильма «Вызов».

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