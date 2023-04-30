Гузеева призналась, что ее детям с ней было непросто

«Моя подруга как-то сказала: те, кто бесконечно рассказывают про своих безупречных детей, врут. Она меня успокоила. Я мама очень тревожная и беспокойная, моим детям со мной тоже было непросто. А вы как думаете, есть те самые идеальные Саши и Маши, которых всегда ставят в пример?» — обратилась телеведущая к подписчикам.