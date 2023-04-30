Гузеева призналась, что ее детям с ней было непросто
Лариса Гузеева – мама двоих взрослых детей. Телеведущая не раз признавалась, что вовсе не считает себя хорошей матерью, а своих наследников – идеальными. И тема эта актуальна до сих пор, хотя дети уже выросли. Недавно она обсуждала ее с подругой, о чем и написала в Телеграм-канале.
«Моя подруга как-то сказала: те, кто бесконечно рассказывают про своих безупречных детей, врут. Она меня успокоила. Я мама очень тревожная и беспокойная, моим детям со мной тоже было непросто. А вы как думаете, есть те самые идеальные Саши и Маши, которых всегда ставят в пример?» — обратилась телеведущая к подписчикам.
Ранее 60-летняя артистка посетовала, что зря не родила много детей. Она также терзает себя за то, что мало времени уделяла близким.
«Ненавижу в себе две вещи: прятать голову в песок, как страус, в надежде что все рассосется само по себе и откладывать многое на потом... А потом- суп с котом. Не наигралась, не додала. Мои любимые», — написала Гузеева, выложив архивные фото сына и дочери.