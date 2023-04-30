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Ксения Бородина высказалась о задержании блогера Блиновской

О задержании блогера Елены Блиновской высказалась в сторис на личной странице в Instagram_(соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)_ телеведущая и блогер Ксения Бородина. Она заступилась за предпринимательницу, которая оказалась должна налоговой более 918 миллионов рублей, и заявила, что святых людей нет.

По мнению Бородиной, проблемы могут возникнуть у каждого в жизни, будь то родственники, друзья или знакомые. Важно, по ее словам, чтобы человек сам справился с этими проблемами.

Телеведущая подчеркнула, что не понимает, чему так радуются многие пользователи сети.

Кто такая Елена Блиновская и на чем она зарабатывает?

«Чем вы наполнены, что вас так радуют чужие несчастья», — написала она.

Ранее на задержание блогера Елены Блиновской отреагировала телеведущая и журналистка Тина Канделаки. Она напомнила, что Блиновская является матерью четырех детей.

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