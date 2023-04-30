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Дибров сообщил, что планирует участие в новых телепроектах

Дмитрий Дибров 16 лет вел телепередачу «Кто хочет стать миллионером?». Но в новом сезоне ему пришлось покинуть место ведущего. Ходили слухи, что вести телевикторину предлагали Ларисе Гузеевой, Леониду Ярмольнику, Александру Гордону и даже Пелагее, - пишет СтарХит.

Дибров сообщил, что планирует участие в новых телепроектах
© РИА Новости

Но накануне кресло ведущего заняла Юлианна Караулова.

Дибров же планирует не расставаться с телевидением. Он и сейчас продолжает сотрудничество с каналом и ведет ночной подкаст «Антропология». А в будущем готов попробовать себя в новых проектах.

«У нас есть различные идеи с руководством Первого канала, которые мы хотели бы реализовать. Это мы сейчас обсуждаем, это у нас сейчас в творческой подготовке», — заявил он.

Певица Юлианна Караулова, которая стала ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером», прокомментировала стиль Дмитрия Диброва, который работал на этом месте на протяжении многих лет. «Был строгим ведущим», - высказалась о нем Караулова и подчеркнула, что она будет вести шоу по-другому.

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