Дибров сообщил, что планирует участие в новых телепроектах

Дмитрий Дибров 16 лет вел телепередачу «Кто хочет стать миллионером?». Но в новом сезоне ему пришлось покинуть место ведущего. Ходили слухи, что вести телевикторину предлагали Ларисе Гузеевой, Леониду Ярмольнику, Александру Гордону и даже Пелагее, - пишет СтарХит.

Но накануне кресло ведущего заняла Юлианна Караулова.

Дибров же планирует не расставаться с телевидением. Он и сейчас продолжает сотрудничество с каналом и ведет ночной подкаст «Антропология». А в будущем готов попробовать себя в новых проектах.

«У нас есть различные идеи с руководством Первого канала, которые мы хотели бы реализовать. Это мы сейчас обсуждаем, это у нас сейчас в творческой подготовке», — заявил он.