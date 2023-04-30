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Омаров раскрыл местонахождение Нагиева

В последнее время актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пропал из поля зрения публики. И вот, к радости поклонников Дмитрия, видеоролик мероприятия с его участием выложил в сеть экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров. Об этом пишет moslenta.ru.

Омаров раскрыл местонахождение Нагиева
© РИА Новости

Бизнесмен запечатлел момент награждения своей девушки Валерии на премии «Женщина года», которая состоялась в Crocus City Hall в Подмосковье. Видно, как Нагиев объявляет на сцене победительницу одной из номинаций, и ею оказывается подруга Омарова.

Напомним, сейчас Нагиев в основном занят только в рекламе МТС, а еще играет в театрах в спектакле «КЫСЯ». Дмитрий подчеркивает, что он никуда не эмигрировал.

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