Омаров раскрыл местонахождение Нагиева

В последнее время актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пропал из поля зрения публики. И вот, к радости поклонников Дмитрия, видеоролик мероприятия с его участием выложил в сеть экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров. Об этом пишет moslenta.ru.

Бизнесмен запечатлел момент награждения своей девушки Валерии на премии «Женщина года», которая состоялась в Crocus City Hall в Подмосковье. Видно, как Нагиев объявляет на сцене победительницу одной из номинаций, и ею оказывается подруга Омарова.