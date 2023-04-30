Галич объяснила, почему не стремится к серьезным отношениям
Ида Галич рассказала о своей личной жизни. Она сообщила, что устала от попыток построить семью, и сейчас просто отдыхает.
Рядом с ней есть человек, который не требует серьезных отношений, и она этому очень рада.
Некоторое время назад Галич встречалась с комиком Стасом Круглицким. Однако их союз распался через полгода, - информирует СтарХит.
Ранее у Иды был неудачный роман, ее избранник оказался абьюзером и даже обобрал девушку. В браке с Аланом Басиевым у Галич родился сын Леон, но супруги быстро расстались из-за несходства характеров.
«Конечно же, если я скажу, что вообще не нуждаюсь в любви и ласке, то буду лукавить. Иногда вечером под бокал вина мне хочется почувствовать себя самой любимой и самой желанной. Рядом остался человек, который меня всегда поддерживает, но заходить в какое-то серьезное поле, тем более называть себя девушкой чьей-то я вообще не хочу. И наверное, еще год не захочу, потому что я только до себя дорвалась – я такая интересная женщина!», – заявила Галич.
Недавно Ида Галич прокомментировала пост Анастасии Ивлеевой о проплаченных постах в Telegram. В своем канале на платформе она ответила на обвинения, предположительно адресованные ей, и сказала, что никогда не платила деньги за положительные отзывы о себе.