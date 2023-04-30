У мужа Блиновской обнаружены особняки, земельные владения и автопарк

По данным правоохранительных органов одни только недоплаченные налоги от заработков Елены Блиновской составили 918 миллионов рублей. Исходя из этого, эксперты подсчитали, что с 2019 по 2021 годы блогер заработала более 6 миллиардов.

Но у самой Елены в собственности только дом и квартира, пара земельных участков, две иномарки. Журналисты «Комсомольской Правды» проверили версию, по которой основное имущество Блиновская оформляла на членов семьи. Действительно, как оказалось, ее муж Андрей Блиновский очень богат.

У него 40 суммарной площадью 509 000 квадратных метров. Полтора десятка участков находятся в Костромской и Ярославской областях. В Адыгее у него сельскохозяйственный бизнес, в Крыму – земли под жилую застройку.

Также у Андрея 15 объектов недвижимости: 14 домов в различных регионах и квартира в столице. На него зарегистрированы два автомобиля: - Mitsubishi Outlander и Jeep Wrangler и мотоцикл «Harley-Davidson». Есть у него и гидроцикл, снегоход, и другие транспортные средства.