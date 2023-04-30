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Рудковская выступила в защиту бездомных животных

Государственная Дума начала рассматривать резонансный законопроект, который предлагает разрешить убивать бездомных животных. Против этого закона поднялась волна возмущения, в том числе, открыто выступили многое известные личности. В частности, Илья Резник написал открытое письмо Владимиру Путину, призвав его не допустить вступления документа в силу.

Рудковская выступила в защиту бездомных животных
© РИА Новости

Сегодня заявление в защиту бездомных животных в Телеграм-канале сделала Яна Рудковская. Она уверена, что проблему следует решать путем строительства приютов и стерилизации животных, а не их убийства.

«Очень сильно настроена. Ну неужели столько людей во власти в регионах не могут решить у себя проблему бродячих собак? Неужели не найдется там денег на постройку приютов? Ну хоть один губернатор должен быть первым, кто пойдет по пути гуманности! Да, проблема с бродячими собаками очень острая, их надо изолировать, их необязательно убивать!»- написала Яна.

Рудковская привела в пример Болгарию, где у нее знакомая много лет занимается именно помощью животным. Яна убеждена, что и у нас все достаточно несложно организовать на достойном уровне.

Сегодня эвтаназия бездомных животных запрещена. Соответствующий федеральный закон действует с 1 января 2020 года. Тот же 498-й закон обязывает местные власти отлавливать бродячих зверей, стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. Вскоре Госдума оценит нужно ли вносить поправки в действующий порядок. Есть также предложения обратить внимание на опыт европейских стран, где проблема решена.

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