Чехова объяснила свое нежелание работать на телевидении

Анфиса Чехова рассказала, что она предпочитает быть свободным художником и отдыхать на курортах. Поэтому она отказывается от множества предложений о работе на телевидении.

Бывшая телеведущая объяснила, что времена, когда она была согласна на любой проект, прошли. Сейчас у нее есть возможность выбора. Ей не хочется вновь стать подневольным человеком, который пляшет под дудку продюсера, - информирует ФАН.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, почему решила запустить собственный курс по похудению.

По словам Чеховой, мотивацией стало то, что она сама долгое время шла к телу мечты и подверглась критике за внешний вид. Звезда рассказала, что для разработки курса общалась со специалистами.