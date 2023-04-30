Чехова объяснила свое нежелание работать на телевидении
Анфиса Чехова рассказала, что она предпочитает быть свободным художником и отдыхать на курортах. Поэтому она отказывается от множества предложений о работе на телевидении.
Бывшая телеведущая объяснила, что времена, когда она была согласна на любой проект, прошли. Сейчас у нее есть возможность выбора. Ей не хочется вновь стать подневольным человеком, который пляшет под дудку продюсера, - информирует ФАН.
Ранее телеведущая Анфиса Чехова в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, почему решила запустить собственный курс по похудению.
По словам Чеховой, мотивацией стало то, что она сама долгое время шла к телу мечты и подверглась критике за внешний вид. Звезда рассказала, что для разработки курса общалась со специалистами.
«Можно быть бездарным психологом. В моем путеводителе я не призываю сидеть на диетах. Я как человек, который делится опытом и мотивирует», — поделилась она.