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Чехова объяснила свое нежелание работать на телевидении

Анфиса Чехова рассказала, что она предпочитает быть свободным художником и отдыхать на курортах. Поэтому она отказывается от множества предложений о работе на телевидении.

Чехова объяснила свое нежелание работать на телевидении
© РИА Новости

Бывшая телеведущая объяснила, что времена, когда она была согласна на любой проект, прошли. Сейчас у нее есть возможность выбора. Ей не хочется вновь стать подневольным человеком, который пляшет под дудку продюсера, - информирует ФАН.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, почему решила запустить собственный курс по похудению.

По словам Чеховой, мотивацией стало то, что она сама долгое время шла к телу мечты и подверглась критике за внешний вид. Звезда рассказала, что для разработки курса общалась со специалистами.

«Можно быть бездарным психологом. В моем путеводителе я не призываю сидеть на диетах. Я как человек, который делится опытом и мотивирует», — поделилась она.

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