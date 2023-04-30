Король российской поп-сцены Филипп Киркоров отмечает день рождения

Российский певец Филипп Киркоров отмечает день рождения. Поп-королю исполнилось 56 лет. Фанаты, коллеги и пользователи Сети поздравляют артиста с праздником.

Издание ok-magazine.ru отметило, что Киркоров обладает космической энергией, которая за 30 лет карьеры не иссякает. Он продолжает радовать поклонников яркими выступлениями, необычными костюмами и новыми песнями. Последние практически всегда заходят в топы и становятся хитами. Такой успех Киркоров оправдывает объемным трудом и собственной «чуйкой».