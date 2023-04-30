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Король российской поп-сцены Филипп Киркоров отмечает день рождения

Российский певец Филипп Киркоров отмечает день рождения. Поп-королю исполнилось 56 лет. Фанаты, коллеги и пользователи Сети поздравляют артиста с праздником.

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров отмечает день рождения
© globallookpress.com

Издание ok-magazine.ru отметило, что Киркоров обладает космической энергией, которая за 30 лет карьеры не иссякает. Он продолжает радовать поклонников яркими выступлениями, необычными костюмами и новыми песнями. Последние практически всегда заходят в топы и становятся хитами. Такой успех Киркоров оправдывает объемным трудом и собственной «чуйкой».

Певец стал примером для многих артистов, которые раньше боялись выглядеть эпатажно. Теперь некоторые представители сцены перенимают яркие образы и становятся более смелыми. Сам артист любит называть себя «примадонном». По его словам, после бегства Аллы Пугачевой титул остался свободным, и он по заслугам должен принадлежать поп-королю.

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