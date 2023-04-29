Игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир Первого канала с новой ведущей
Программа "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир Первого канала. Ведущей игры стала Юлианна Караулова, сообщили в субботу в пресс-службе вещателя.
"Интеллектуальная игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир в новой студии и с новой ведущей - Юлианной Карауловой", - говорится распространенном сообщении.
Теперь программа будет выходить в эфире Первого канала по субботам в 18:20 мск. По словам новой ведущей, она очень переживает, как ее примет аудитория легендарной передачи.
"На съемках первых программ было непривычно, ведь я привыкла все время куда-то бежать, торопиться, а формат игры не терпит суеты. Все очень размеренно, с большими паузами, пришлось привыкать. Дмитрий Дибров был строгим ведущим. Я, конечно, в силу своего характера буду абсолютно по-другому вести шоу", - привели в пресс-службе слова Карауловой.
"Кто хочет стать миллионером?" выходит на Первом канале с 2001 года. В разные годы ее вели Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) и Дмитрий Дибров.