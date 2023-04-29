$80.51-1.0588.37-1.83

Игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир Первого канала с новой ведущей

Программа "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир Первого канала. Ведущей игры стала Юлианна Караулова, сообщили в субботу в пресс-службе вещателя.

Игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир Первого канала
© ТАСС

"Интеллектуальная игра "Кто хочет стать миллионером?" вернулась в эфир в новой студии и с новой ведущей - Юлианной Карауловой", - говорится распространенном сообщении.

Теперь программа будет выходить в эфире Первого канала по субботам в 18:20 мск. По словам новой ведущей, она очень переживает, как ее примет аудитория легендарной передачи.

"На съемках первых программ было непривычно, ведь я привыкла все время куда-то бежать, торопиться, а формат игры не терпит суеты. Все очень размеренно, с большими паузами, пришлось привыкать. Дмитрий Дибров был строгим ведущим. Я, конечно, в силу своего характера буду абсолютно по-другому вести шоу", - привели в пресс-службе слова Карауловой.

"Кто хочет стать миллионером?" выходит на Первом канале с 2001 года. В разные годы ее вели Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) и Дмитрий Дибров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий