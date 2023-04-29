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Лорак призналась, что пострадала от абьюзера

Ани Лорак выпустила альбом «Остров». Композиция «Он» многим поклонникам певицы показалась основанной на личных переживаниях. На презентации «Острова» журналисты поинтересовались у Лорак, не была ли она сама жертвой токсичных отношений? - пишет портал woman.ru.

Лорак призналась, что пострадала от абьюзера
© РИА Новости

Ани призналась, что такое было.

«Отношения с абьюзером? И такое было в моей жизни. Надо любить себя. Мы влюбляемся, растворяемся в человеке, и уже не видим эту черту, когда он начинает обижать. Ищем такому поведению оправдание, но на самом деле тут надо резко реагировать. Если есть позывной какой-то агрессии, унижения, нужно сказать: ''Дорогой, я, конечно, тебя люблю, но я заслуживаю уважения''. Особенно, когда начинают увиливать и говорить, что вы все утрируете. Меня надо лелеять, беречь и смотреть с воодушевлением!» — объяснила певица.

Ани Лорак - певица, народная артистка Украины. После 2014 года активно выступает в России. Обладательница множества украинских и российских музыкальных премий. Представляла Украину на конкурсе песни «Евровидение-2008» с песней «Shady Lady» и заняла второе место.

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