Лорак призналась, что пострадала от абьюзера

«Отношения с абьюзером? И такое было в моей жизни. Надо любить себя. Мы влюбляемся, растворяемся в человеке, и уже не видим эту черту, когда он начинает обижать. Ищем такому поведению оправдание, но на самом деле тут надо резко реагировать. Если есть позывной какой-то агрессии, унижения, нужно сказать: ''Дорогой, я, конечно, тебя люблю, но я заслуживаю уважения''. Особенно, когда начинают увиливать и говорить, что вы все утрируете. Меня надо лелеять, беречь и смотреть с воодушевлением!» — объяснила певица.