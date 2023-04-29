Обнародовано имя преемника Диброва

В эфир Первого канала возвращается шоу «Кто хочет стать миллионером?», которое много лет вел Дмитрий Дибров. Однако теперь, как пишет Экспресс Газета, бессменного ведущего заменили.

Сегодня в качестве его преемницы зрителям будет представлена певица Юлианна Караулова. Сама Юлия в интервью журналистам «СтарХита» ранее говорила, что особенно интересно иметь дело с простыми людьми, которые впервые оказываются на телевидении.

«Они искренне волнуются, у каждого из них своя история. В студии приходят люди разных профессий из самых разных уголков нашей страны. Мне с ними интересно», — сказала Караулова.