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Обнародовано имя преемника Диброва

В эфир Первого канала возвращается шоу «Кто хочет стать миллионером?», которое много лет вел Дмитрий Дибров. Однако теперь, как пишет Экспресс Газета, бессменного ведущего заменили.

Обнародовано имя преемника Диброва
© РИА Новости

Сегодня в качестве его преемницы зрителям будет представлена певица Юлианна Караулова. Сама Юлия в интервью журналистам «СтарХита» ранее говорила, что особенно интересно иметь дело с простыми людьми, которые впервые оказываются на телевидении.

«Они искренне волнуются, у каждого из них своя история. В студии приходят люди разных профессий из самых разных уголков нашей страны. Мне с ними интересно», — сказала Караулова.

О планах уехать из России сообщила жена известного телеведущего Дмитрия Диброва, модель и блогер Полина Диброва. Она рассказала, что после новостей об увольнении супруга с Первого канала их семья решила отправиться в Африку.

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