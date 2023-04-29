«Чуть руки не лишилась»: Погребняк прокомментировала поединок с Бузовой

Они демонстрировали заказанные блюда, а также различные развлекательные мероприятия. В какой-то момент звезды приняли участие в конкурсе по армрестлингу. Бузова оказалась значительно сильнее – она справилась со своей хрупкой соперницей практически сразу, - пишет издание vokrug.tv.