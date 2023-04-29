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«Чуть руки не лишилась»: Погребняк прокомментировала поединок с Бузовой

Ольга Бузова и Мария Погребняк давние подруги. Скоро Ольга собирается надолго уехать из Москвы, поэтому подруги решили повеселиться в хорошей компании. Фото-и видеоотчеты девушки выкладывали в социальных сетях.

«Чуть руки не лишилась»: Погребняк прокомментировала поединок с Бузовой
© globallookpress.com

Они демонстрировали заказанные блюда, а также различные развлекательные мероприятия. В какой-то момент звезды приняли участие в конкурсе по армрестлингу. Бузова оказалась значительно сильнее – она справилась со своей хрупкой соперницей практически сразу, - пишет издание vokrug.tv.

«Чуть руки не лишилась», — прокомментировала проигрыш Погребняк.

Некоторые фолловеры предположили, что звезда «Дома-2» где-то тайно практикуется армреслингу. А обеспокоенные поклонники посоветовали супруге футболиста пройти медицинский осмотр на предмет травм.

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