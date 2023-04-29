Россия попросила ОАЭ проверить наличие имущества Блиновской для компенсации ущерба
Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 млн рублей. Как сообщили в субботу ТАСС в правоохранительных органах, установленное имущество может быть арестовано и пойти в счет погашения ущерба в рамках уголовного дела в отношении блогера.
"Правоохранительные органы направили международное поручение в Объединенные Арабские Эмираты для подтверждения наличия у них в стране имущества Блиновской, которое может пойти в счет компенсации причиненного ею ущерба государству", - сказал собеседник агентства.
Официальными комментариями правоохранительных органов и представителей обвиняемой ТАСС пока не располагает.