Россия попросила ОАЭ проверить наличие имущества Блиновской

Российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для подтверждения наличия в стране имущества блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на 918 млн рублей. Как сообщили в субботу ТАСС в правоохранительных органах, установленное имущество может быть арестовано и пойти в счет погашения ущерба в рамках уголовного дела в отношении блогера.