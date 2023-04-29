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СМИ: блогеров-миллионников проверят на уклонение от уплаты налогов

После Блиновской, семьи Чекалиных и Митрошиной правоохранительные органы проверят на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов Инстасамку, Гусейна Гасанова, Егора Крида и ещё 29 блогеров-миллионников. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец» со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

Указывается, что МВД России составило «черный список» самых известных «инфоцыган», и недавно задержанные блогеры занимали в нем первые места.

Впрочем, при наличии доброй воли, можно поступить, как Александра Митрошина, которой не стали предъявлять претензии после того, как она погасила долг по налогам в 130 миллионов рублей.

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В частности, Елену Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. и незаконной легализации более 43 млн руб.

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