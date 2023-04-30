"Вахтангов у себя дома". Во Владикавказе открыли Дом великого режиссера

Во Владикавказе торжественно открыли Дом Евгения Вахтангова. Теперь здесь, в самом центре города, где родился и 20 лет прожил будущий режиссер-реформатор, новое культурное пространство - с музеем, арт-кафе и, конечно, сценой. Большой проект, который кропотливо, почти по крупинкам собирал воедино Вахтанговский театр, наконец, готов встречать первых гостей. Они смогут попасть сюда уже со 2 мая.

Дом Вахтангова - важнейшая "премьера" сезона прославленной труппы на Арбате. Решение вернуть отцу-основателю собственный дом было принято театром еще в 2015 году. За это время театр смог без скандалов расселить жильцов, отреставрировать аварийное здание (о режиссере здесь напоминала лишь табличка на фасаде) и наполнить его жизнью.

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Фото: Инга Бугулова/РГ

А восстанавливали всё с невероятной любовью и тщательностью: черепица кровли, каждый кирпич - всё находили той самой исторической эпохи, никакого новодела. Еще для вахтанговцев было принципиально важно, чтобы все работы были проведены на средства, полученные со спектаклей, - еще часть собрали с помощью краудфандинга, участвовали все неравнодушные.

- Это событие федерального масштаба, - уверен директор Театра Вахтангова Кирилл Крок. - Мы приложили все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы вернуть дом Евгению Вахтангову. И сегодня великий режиссер вернулся на родину, он дома. Я уверен, что в скором времени Владикавказ ощутит на себе воздействие этого места.

Фото: Инга Бугулова/РГ

В музее - и архивные вещи, и самые современные технологии. Гости смогут пройти по нескольким залам - от кабинета отца, Багратиона Вахтангова, до комнаты самого Евгения Вахтангова, от столовой зажиточного семейства до экспозиции, посвященной легендарной "Принцессе Турандот".

Фото: Инга Бугулова/РГ

Причем самые важные экспонаты появились здесь буквально магическим образом. Подлинную входную дверь старинного дома нашли во время восстановительных работ совершенно случайно. Рояль - на нем учился играть маэстро Юрий Темирканов, а теперь стало известно, что это инструмент из дома Вахтанговых! - тоже привели сюда непредвиденные обстоятельства и люди. Так же как и другую историческую мебель, принадлежащую некогда семье. Родственники передали малоизвестные фото, личные вещи Вахтангова. Кстати, приехала на открытие и правнучка режиссера Дина Вахтангова.

- Я во Владикавказе первый раз, но чувствую, что это моя родина. Когда-то прадед уехал из этого города, но сейчас вернулся и прославил его на века. Конечно, родиться в такой семье - это подарок судьбы. Теперь я буду бывать здесь чаще, - сказала Дина Вахтангова.

Совсем скоро откроется арт-кафе - первые творческие встречи здесь проведут знаменитые артисты Вахтанговского театра: Евгений Князев, Людмила Максакова, Юлия Рутберг и другие. А кроме того, к событию приурочены и большие гастроли - во Владикавказе с 3 по 8 мая покажут семь спектаклей.

Но это еще не все. Уже сегодня вечером в самом центре Владикавказа пройдет большой праздничный концерт под открытым небом. В нем примут участие порядка 500 артистов, а гостей на площади Свободы ждут не менее пяти тысяч человек.

Но даже когда вахтанговцы уедут, о них будут напоминать кусты сирени - любимый цветок Евгения Вахтангова артисты сегодня высадили по всей территории Дома. Ну и, конечно, названия в афише - теперь встречи с осетинским зрителем будут частыми.

Фото: Инга Бугулова/РГ

Справка "РГ"