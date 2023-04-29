Наташа Королева рассказала о секретах семейного счастья
Наташа Королева и Сергей Глушко, известный публике как Тарзан, вместе уже без малого четверть века. Певица рассказала журналистам о том, что в их семье есть фирменный секрет сохранения долгого и крепкого брака.
Сейчас звездная пара готовится встретить семейный праздник – День абрикосового варенья.
«Я до сих пор помню наше первое свидание. Это было на съемной квартире Сергея. В тот день на столе у него стояла банка абрикосового варенья: его ему переслала мама. Он меня этим вареньем угощал. С тех пор мы каждый год празднуем красивый праздник - День абрикосового варенья», - объяснила исполнительница.
Супруги приготовили друг другу подарки. В частности, Наташа посвящает Сергею свою новую песню. Об этом информирует «Комсомольская правда».
«Подарю ему свою новую песню – «Обниму тебя счастьем». Я надеюсь, что она станет гимном не только нашей семьи, но и всех влюбленных. Сережа, кстати, ее уже слышал. Послушал и говорит: «Это же про нас!». Так и есть. Когда у меня спрашивают: «В чем секрет вашего семейного счастья?», я отвечаю однозначно: «В объятиях». Мы очень часто обнимаемся: это полезно. Бывает, мы приходим домой, уставшие. Включим интересный фильм и обнимаемся!» - призналась звезда.
Ранее российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев оценил образ певицы Наташи Королевой словами «взбесившийся светофор».