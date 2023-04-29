Наташа Королева рассказала о секретах семейного счастья

«Подарю ему свою новую песню – «Обниму тебя счастьем». Я надеюсь, что она станет гимном не только нашей семьи, но и всех влюбленных. Сережа, кстати, ее уже слышал. Послушал и говорит: «Это же про нас!». Так и есть. Когда у меня спрашивают: «В чем секрет вашего семейного счастья?», я отвечаю однозначно: «В объятиях». Мы очень часто обнимаемся: это полезно. Бывает, мы приходим домой, уставшие. Включим интересный фильм и обнимаемся!» - призналась звезда.