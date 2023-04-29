Брухунова резко высказалась о критиках Киркорова

Молодая супруга Евгения Петросяна в микроблоге сообщила, что многие недооценивают масштаб личности и таланта певца, а также путают его сценический имидж с реальным. А ведь под нож хирурга исполнитель лег именно ради сценического образа, ориентированного на публику, - пишет портал slovodel.com.