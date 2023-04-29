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Брухунова резко высказалась о критиках Киркорова

Татьяна Брухунова считает, что обновленный образ Филиппа Киркорова подвергается критике совершенно необоснованно.

Брухунова резко высказалась о критиках Киркорова
© РИА Новости

Молодая супруга Евгения Петросяна в микроблоге сообщила, что многие недооценивают масштаб личности и таланта певца, а также путают его сценический имидж с реальным. А ведь под нож хирурга исполнитель лег именно ради сценического образа, ориентированного на публику, - пишет портал slovodel.com.

«Вы путаете сценический образ и жизни. Ходить по улице в перьях и делать шоу — это не одно и то же», — вступилась за Киркорова Татьяна.

Ранее стилист певца Филиппа Киркорова Максим Ануфриенко назвал стоимость концертных костюмов исполнителя, в которых он выступал на своем юбилейном шоу. В интервью для YouTube-программы «Алена, блин!» мужчина признался, что общая сумма за наряды знаменитого артиста составила около миллиона евро.

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