Брухунова резко высказалась о критиках Киркорова
Татьяна Брухунова считает, что обновленный образ Филиппа Киркорова подвергается критике совершенно необоснованно.
Молодая супруга Евгения Петросяна в микроблоге сообщила, что многие недооценивают масштаб личности и таланта певца, а также путают его сценический имидж с реальным. А ведь под нож хирурга исполнитель лег именно ради сценического образа, ориентированного на публику, - пишет портал slovodel.com.
«Вы путаете сценический образ и жизни. Ходить по улице в перьях и делать шоу — это не одно и то же», — вступилась за Киркорова Татьяна.
Ранее стилист певца Филиппа Киркорова Максим Ануфриенко назвал стоимость концертных костюмов исполнителя, в которых он выступал на своем юбилейном шоу. В интервью для YouTube-программы «Алена, блин!» мужчина признался, что общая сумма за наряды знаменитого артиста составила около миллиона евро.