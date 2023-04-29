Сябитова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Роза Сябитова сообщила подписчикам, что у нее появились проблемы со слухом. По мнению телеведущей, осложнение могло появиться после того, как она много лет носила специальный наушник на работе. Об этом телеведущая рассказала в Телеграм-канале.

«Я просидела с наушником на "Давай поженимся" 14 лет, и поэтому, наверное, на одно ухо стала слышать хуже. Решила проверить слух. Врач направил на полное обследование», — сообщила Сябитова.

Сябитова пообещала, что поделится информацией с подписчиками после того, как пройдет полное обследование и врач назовет диагноз.

Носить наушник во время работы телеведущему необходимо для того, чтобы слышать указания продюсеров и режиссеров, а также подсказки, в какую камеру смотреть.