Киркоров рассказал о ремонте в московской квартире

«Реальная жизнь ― это контраст. Главные стереотипы о Филиппе Киркорове — это перья, блестки, скандалы… Все, что я на самом деле терпеть не могу. Так получилось, что все это на сцене присутствует. Но у меня дома этого нет», — заявил певец.