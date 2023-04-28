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Филипп Киркоров рассказал о ремонте в московской квартире

О ремонте в своей новой московской квартире рассказал певец Филипп Киркоров. В специальном выпуске шоу «Алена, блин!» он назвал стиль оформления своего жилища ― это классический минимализм.

Киркоров рассказал о ремонте в московской квартире
© Мослента

«Ломаю стереотипы! Все думают, что я живу в таком месте, где повсюду стразы, хрусталь, золото, бриллианты… А на самом деле я очень минималистично живу. Сейчас строю новый дом, квартиру в центре Москвы. Да, это не дворец!» ― подчеркнул Киркоров.

Артист объяснил, что очень устает от золота и блесток на сцене, поэтому в его новой квартире будет преобладать классический минимализм.

«Реальная жизнь ― это контраст. Главные стереотипы о Филиппе Киркорове — это перья, блестки, скандалы… Все, что я на самом деле терпеть не могу. Так получилось, что все это на сцене присутствует. Но у меня дома этого нет», — заявил певец.

Киркоров выразил надежду, что ремонтные работы в его новом жилье завершатся до конца года, после чего он сможет туда переехать.

Ранее Киркоров назвал причину отъезда Пугачевой из страны. По его словам, она сделала это из-за мужа.

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