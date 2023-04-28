$80.51-1.0588.37-1.83

Беременная Рианна появилась на публике в дорагоценностях стоимостью $1,8 млн

Барбадосская певица Рианна появилась на публике в дорагоценностях стоимостью $1,8 млн. Об этом сообщает Page Six.

Беременная Рианна появилась на публике в дорагоценностях стоимостью $1,8 млн
© David Becker/Getty Images for Paramount Pictures

В минувший четверг, 27 апреля, в театре «Колизей» в Лас-Вегасе состоялся CinemaCon 2023. Рианна появилась на мероприятии и объявила, что озвучит Смурфетту в новых «Смурфиках», а также запишет саундтрек к мультфильму.

На сцену исполнительница поднялась в total look'е из денима. Она была одета в джинсовое платье и ботфорты бренда Y/Project. Образ завершили ювелирные украшения от Bayco общей стоимостью $1,825 млн. — колье, серьги и браслет с сапфирами и бриллиантами.

В настоящее время Рианна находится в положении. Певица объявила о второй беременности во время «Супербоула — 2023», через девять месяцев после первых родов. В мае 2022 года у исполнительницы и ее бойфренда, рэпера A$AP Rocky, родился сын.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что беременную Рианну в обтягивающем наряде заметили на свидании с A$AP Rocky.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий