Беременная Рианна появилась на публике в дорагоценностях стоимостью $1,8 млн

Барбадосская певица Рианна появилась на публике в дорагоценностях стоимостью $1,8 млн. Об этом сообщает Page Six.

© David Becker/Getty Images for Paramount Pictures

В минувший четверг, 27 апреля, в театре «Колизей» в Лас-Вегасе состоялся CinemaCon 2023. Рианна появилась на мероприятии и объявила, что озвучит Смурфетту в новых «Смурфиках», а также запишет саундтрек к мультфильму.

На сцену исполнительница поднялась в total look'е из денима. Она была одета в джинсовое платье и ботфорты бренда Y/Project. Образ завершили ювелирные украшения от Bayco общей стоимостью $1,825 млн. — колье, серьги и браслет с сапфирами и бриллиантами.

В настоящее время Рианна находится в положении. Певица объявила о второй беременности во время «Супербоула — 2023», через девять месяцев после первых родов. В мае 2022 года у исполнительницы и ее бойфренда, рэпера A$AP Rocky, родился сын.